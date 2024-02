Sondaż. Coraz mniejsze poparcie dla AfD

Populistyczno-prawicowa partia AfD (Alternatywa dla Niemiec) traci poparcie wśród niemieckich wyborców. Według sondażu przeprowadzonego przez instytut Insa dla "Bild am Sonntag", partia zdobyłaby 19 procent głosów w kolejnych wyborach do Bundestagu. To spadek o jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim tygodniem i najniższy wynik od czerwca 2023 roku.