USA gratulują Polsce. Chodzi o rosyjskiego szpiega

"Wyrażamy uznanie dla polskich organów ścigania za aresztowanie osoby, która w imieniu rosyjskich służb bezpieczeństwa planowała podpalić budynki w Polsce. To aresztowanie pokazuje, że sabotażyści wspierający rosyjskie działania będą pociągani do odpowiedzialności" - czytamy we wpisie Adrienne Watson, rzeczniczki Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, na portalu X.