"Bankomat Morawieckiego". Tak wydawał pieniądze z rezerwy budżetowej przed wyborami

W lipcu kontrolę wydatków z rezerwy budżetowej przeprowadzali posłowie Koalicji Obywatelskiej. Zapowiadali skierowanie wniosku w tej sprawie do NIK. "Kolejny raz pieniądze publiczne wydawane są poza jakąkolwiek kontrolą, według uznania, bez jasnych kryteriów, tylko tam, gdzie PiS-owi pasuje. To nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem prawa, to nie ma nic wspólnego z pomocą tym, którzy jej potrzebują. To jest tylko i wyłącznie kolejny bankomat pana Morawieckiego" - mówił na konferencji poseł KO Marcin Kierwiński.