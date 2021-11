Atak mediów z Rosji i Białorusi na Polskę. Przegrywamy wojnę propagandową?

Kolejnym wydarzeniem było zatrzymanie przez policję francuskich dziennikarzy: Davida Kalifa i operatora Jordi Demory’ego. Skrzętnie wykorzystały to rosyjskie i białoruskie media rządowe, oskarżając Polskę o kneblowanie mediom ust i ukrywanie faktycznego stanu rzeczy na granicy. Rosjanie stali się medialnymi obrońcami wolności słowa, a szef rosyjskiego MSZ, Siergiej Ławrow, wezwał Polskę do natychmiastowego zaprzestania łamania prawa obywateli do wolnego dostępu do informacji.