Rosja zaatakuje Ukrainę na początku roku? "Polityka Moskwy jest nieprzewidywalna"

- Moim zdaniem Rosja nie jest obecnie w stanie po prostu wejść i zająć terytorium Ukrainy, bo poniosłaby zbyt wysokie koszty i to by się nie opłacało. Jednak można sobie wyobrazić, że dojdzie do potyczek w pobliżu pogranicza. Dodatkowo sytuacja zmieniła się od 2014 r., kiedy ukraińska armia była bardzo słaba. Obecnie to zupełnie inna formacja, co utrudniłoby natychmiastowe zajęcie terytorium – dodaje.