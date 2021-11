"Warunek Putina". Białorusini w gorzkich słowach o telefonie Merkel do Łukaszenki

Doradca Cichanouskiej dopytywany o to, czy Angela Merkel popełniła błąd, początkowo unika jasnej deklaracji. Nie ma jednak wątpliwości, że telefon do Mińska będzie wsparciem dla białoruskiej propagandy: - Może to był błąd, a może naiwność. Wiemy, że polityka Unii Europejskiej się nie zmienia i naród białoruski ma poparcie, ale myślenie, że komunikacja z Łukaszenką pomoże cokolwiek naprawić, jest naiwnością. Na pewno był to prezent dla propagandy, która przedstawia to jako dowód legitymizacji reżimu.