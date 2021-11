Kryzys na granicy. Eksperci dla WP: "Merkel rzuciła Łukaszence koło ratunkowe"

- Po pierwsze Łukaszenka osiągnął to, co chciał, czyli jakąś formę uznania go za sprawującego władzę. Po drugie stoi to w sprzeczności z komunikatem UE w sprawie sankcji. Po trzecie pokazuje brak jedności wśród państw UE - wylicza Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.