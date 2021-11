Kryzys na granicy. "Opcja atomowa" rządu, czyli co oznacza artykuł 4.

Rozmówcy z MSZ wskazują na konsekwencje użycia art. 4. Siedem lat temu, podczas kryzysu militarnego na Ukrainie. - Gdy Polska w 2014 roku odwołała się do artykułu 4., w reakcji na rosyjską agresję wobec Ukrainy, to było to modelowe zastosowanie tego instrumentu. Rosja, anektując Krym, złamała fundamentalne zasady, na jakich opiera się bezpieczeństwo międzynarodowe, czyli nienaruszalności granic. Eskalowała też napięcia przy granicach NATO i UE poprzez prowokacyjne działania sił zbrojnych. Sojusznicy rozmieścili wtedy na terytorium Polski niewielkie siły, które nie mogły stanowić zagrożenia dla Rosji, ale wzmacniały nasze poczucie bezpieczeństwa. Co ważniejsze, był to początek długofalowego procesu adaptacji NATO do zagrożenia ze strony Rosji. Wiele już zrobiono, aby wzmocnić zdolność do obrony państw wschodniej flanki. Adaptacja wciąż trwa, a jej elementem będzie przyjęcie nowej strategii Sojuszu w połowie przyszłego roku - konkluduje dr Wojciech Lorenz.