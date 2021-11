Kryzys na granicy. Białoruś i Rosja pod presją USA i UE. Kulisy działań polskiej dyplomacji

Kamala Harris i Joe Biden przyznali, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest powodem "wielkiego zaniepokojenia", którego wyrazy zostały już przekazane do Białorusi i Rosji. Białoruski atak ostro skrytykował też szef komisji ds. zagranicznych Senatu, Bob Menendez, nazywając go "groteskowym atakiem hybrydowym" i zachęcając prezydenta do rozszerzenia sankcji.