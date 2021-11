Wiceszef MSWiA: Służby rosyjskie będą eskalować sytuację. Wspierają migrantów, spodziewamy się prowokacji

Czy wobec napływu tysięcy migrantów od weekendu, budowa muru nie jest zbyt późna? - To duże przedsięwzięcie logistyczne i finansowe. Musieliśmy przygotować odpowiednie procedury i ramy prawne, by sprawnie to przeprowadzić. To będzie budowa trudna, bo poza ukształtowaniem terenu, spodziewamy się prób destabilizacji prac, więc będziemy musieli te prace odpowiednio zabezpieczyć. Ta zapora powinna i musi stanąć - tłumaczy wiceszef MSWiA.