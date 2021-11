Wyjątkowo napięta sytuacja na granicy. Porażające zdjęcia

Trwa zaostrzenie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. - Noc minęła w miarę spokojnie. Osoby zgromadzone po białoruskiej stronie zorganizowała sobie obozy - mówiła we wtorek rano rzeczniczka polskiej Straży Granicznej. Dodała, że na terenie Kuźnicy, po drugiej stronie granicy państwowej, jest grupa ok. 800 osób, ale do tych migrantów były dowożone kolejne osoby. Wzdłuż całej granicy zgromadzonych jest 3 - 4 tys. migrantów. Pojawiają się także informacje, że kolejna duża grupa migrantów zmierza w kierunku granicy.