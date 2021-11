NATO obserwuje sytuację na granicy z Białorusią. "Ryzyko eskalacji"

"Rada Północnoatlantycka zdecydowanie potępia dalszą instrumentalizację nielegalnej migracji"

NATO odniosło się do działań białoruskich władz, które prowokują sytuację na granicy. "Sojusznicy NATO wzywają Białoruś do zaprzestania tych działań, do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania prawa międzynarodowego" - czytamy w opublikowanym przez Sojusz komunikacie.