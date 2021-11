Gąsior: Wojna spadła PiS-owi z nieba. Miliony Polaków w strachu zadają jedno pytanie [OPINIA]

"Na wschodniej granicy toczy się wojna hybrydowa" - mówił prezes Kaczyński. "Mamy do czynienia z atakiem na Polskę, wojną hybrydową"- ogłaszał szef MON Mariusz Błaszczak. Także inni politycy PiS kreują frontową atmosferę, sprzedając wyborcom to, co jest wyjątkowo chodliwym towarem. STRACH. Robili to już wcześniej, np. przy okazji kryzysu migracyjnego w 2015 roku, ale to, co dzieje się teraz, nie ma precedensu.