Święto Niepodległości. Duda: Polska jest przygotowania do odparcia działań Łukaszenki

Mur na granicy konieczny? "Sytuacja pokazała to jednoznacznie"

Prezydent także zaapelował do mediów. - Państwa słowa i działania mają olbrzymi wpływ nie tylko na to, co dzieje się na granicy, ale także na to, czy państwo polskie i społeczeństwo wyjdą z tej sytuacji silniejsze, czy też pozwolimy, by to inni rozstrzygali o naszych sprawach - przekazała głowa państwa.