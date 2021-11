Święto Niepodległości. Duda w Warszawie: przyszedł czas, że trzeba bronić ojczyzny

- Dziękuję Bogu za Polskę. Za to, że możemy radować się niepodległością, naszym państwem, w którym sami rządzimy, decydujemy o sobie i naszych losach. Dziękuję za to Bogu i tym, którzy przez pokolenia o tę wolną Polskę walczyli - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Prezydent odniósł się też do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.