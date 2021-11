Adam Eberhardt: Za Łukaszenką stoi Putin. Tylko czeka, kiedy wkroczyć do gry

W wymiarze wojskowym właściwie od dekad Białoruś podporządkowana jest Federacji Rosyjskiej. To, co się wydarzyło na początku listopada, czyli zatwierdzenie nowej doktryny wojskowej państwa związkowego, zwiększa koordynację w polityce obronnej, również atomowej. Ale to nie jest nowość. Obiekty wojskowe, wspólne manewry - to już jest codzienność relacji obydwu państw. Brakuje jedynie rosyjskich pograniczników i zgrupowań wojskowych, co - jak już wspominałem - może się wydarzyć.