Kamiński: Na granicy mamy do czynienia z kolejną odsłoną kryzysu

Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się rosyjski polityk Vitaly Milonov, poseł do Dumy z ramienia proputinowskiej partii. Dziennikarz Bogdan Rymanowski dopytywał szefa MSWiA o szczegóły zdarzenia. - To jest oczywisty teatrzyk. Miało to pokazać wsparcie Rosji dla Białorusi. Ale to wsparcie było w bardzo słabym wydaniu. To jest mało poważny polityk - ocenił Kamiński.