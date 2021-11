Andrzej Duda o rozmowie Merkel - Łukaszenka: niech sobie rozmawia

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, reżim Łukaszenki wywołując kryzys na granicy polsko-białoruskiej doprowadził do impasu w stosunkach Białorusi z Unią Europejską. - Musimy to podkreślać za każdym razem, to jest atak białoruskiego reżimu na odcinek granicy wspólnoty, którym zarządza Polska i za którego ochronę odpowiadają polskie władze. I Polska, jako państwo członkowskie, swoje obowiązki realizuje - stwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". Jego fragmenty opublikowano na stronie internetowej pisma.