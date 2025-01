55 podpaleń i wybuchów w tydzień. Rosja twierdzi, że atakuje ich armia nietypowych agentów

Rosyjskie służby, nie podając szczegółów incydentów, przekazały, że od 18 do 26 grudnia odnotowano 55 podpaleń i eksplozji dokonanych w Moskwie, Sankt Petersburgu, Leningradzie, Nowosybirsku, Twerze, Tule, Krasnojarsku, na terytorium Ałtaju i we wschodniej Rosji. 44 osoby zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy spraw wewnętrznych i innych organów ścigania.

O sprawie poinformowała rosyjska agencja Interfax. W ślad za nią rosyjskojęzyczne serwisy opozycyjne i niezależne, takie jak Mediazona, dodają, że 55 aktów sabotażu w ciągu tygodnia to byłby rekord. Od jesieni 2022 roku do wiosny 2023 w Rosji miała miejsce fala podpaleń wojskowych komisji rekrutacyjnych, które prowadziły mobilizację armii.

- Uważam, że ten komunikat ma wydźwięk czysto propagandowy. Władze rosyjskie obawiają się tego typu działań, nie wiedzą, kto je organizuje, apelują do społeczeństwa, aby nie nawiązywać podejrzanych kontaktów przez internet. Przy okazji zastraszają społeczeństwo : uważajcie na takich ludzi, wam też może się coś stać - komentuje dla Wirtualnej Polski major dr Anna Grabowska-Siwiec, była oficer kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zwraca uwagę, że w rosyjskiej informacji nie padają szczegóły śledztw i incydentów, zatem nie ma pewności, czy rzeczywiście w Rosji doszło do wskazanej w artykule serii dywersji.

- To prawda, że służby intensywnie korzystają z tzw. agentury proxy, czyli za pośrednictwem internetu werbują osoby do wykonania niezbyt skomplikowanych działań np. za pieniądze albo z motywacji wynikającej z emocji politycznych lub osobistych frustracji. Przy czym sami "agenci" często mogą nie zdawać sobie sprawy, że pracują dla służb - tłumaczy była funkcjonariusz ABW.

- Ukraina raczej nie ma możliwości, aby na dużą skalę prowadzić teraz drobne akcje sabotażowe w Rosji. Do tego potrzeba zespołów ludzi nastawionych na ten rodzaj celu, wykonujących pracę przy typowaniu osób do pozyskania itd. Tymczasem w Ukrainie brakuje ludzi do fizycznej walki w obronie kraju. Sądzę, że ukraińskie służby preferują na działania spektakularne, na miarę zniszczenia gazociągu Nord Stream II czy ostatniego zamachu na życie generała - komentuje mjr Anna Grabowska-Siwiec.