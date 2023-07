40 milionów na lotnisko tylko w tym roku. "Już się spłaciło"

Budowa lubelskiego lotniska kosztowała 476 mln zł, z czego 144,5 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego większość to środki unijne. Lotnisko w Lublinie było ambicją polityków z obu stron sceny politycznej. Do dziś nic się nie zmieniło. Zarówno marszałek z PiS jak i prezydent z PO sięgają do swoich budżetów, aby wesprzeć port, który do nich należy. W tym roku będzie to w sumie 39,2 mln złotych. A od 2007 roku samorządy włożyły w lotnisko już 409,9 mln zł (miasto Lublin – 217 mln zł, województwo lubelskie – 192,9 mln zł). Taka jest cena otwarcia regionu na świat.