Galeria, biblioteka i dworzec w jednym. Takie cuda na Śląsku

- Stacja Biblioteka to przestrzeń kumulująca różne funkcje - to biblioteka, to galeria, to sala konferencyjna, to kino, to teatr, to dworzec. To przystanek przed podróżą, tą fizyczną i tą mentalną. W okresie swego działania - ponad trzyletniego - w Stacji Biblioteka zapisanych zostało ponad 4 000 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę ponad 30 000 razy. Ponadto w zaistniałej nowej przestrzeni na mapie kulturalnej miasta i regionu zorganizowano ponad 350 imprez animacyjnych, w których wzięło udział bez mała 20 000 osób. Były to różnego rodzaju eventy: konferencje, spotkania, koncerty, wystawy oraz działania animacyjne dedykowane głównie dzieciom - wymienia rzeczniczka prasowa rudzkiego Urzędu Miasta.