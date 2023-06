Inwestycja z "grubej rury". Dała miastu drugie życie

- Dzięki kładce łatwiej trafić do serca Podgórza: z Kazimierza przechodzimy do Rynku Podgórskiego, a dalej w okolice wzgórza Lasoty, aż do kopca Kraka. To piękna trasa nie tylko dla turystów. Teren po podgórskiej stronie zaczął tętnić życiem, otworzyły się liczne lokale. Dzielnica zyskała nową, dostępną dla wszystkich atrakcję. Okolica "ożyła" - mówi Słupek.