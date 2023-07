Najstarszy taki pałac w Polsce. Zachwyca jak w czasach świetności

Jak zamek zamienił się w pałac

W XVII wieku stał tam jeszcze zamek z fosą i licznymi zabudowaniami. Przyszła jednak wojna trzydziestoletnia i Szwedzi go zburzyli. Potem wprawdzie go odbudowano, ale już tak nie imponował jak wcześniej. Kluczowy moment w historii tego miejsca to 1685 rok. Wówczas cesarz Leopold I Habsburg przekazał go księciu Ferdynandowi Josephowi von Dietrichsteinowi. Kilkadziesiąt lat później wnuk tego drugiego sprawił, że wybudowano pałac, który stoi do dziś.