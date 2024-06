Żyje 100 metrów od granicy z Białorusią. "Tym żołnierzom, co strzelali, należy się nagroda"

Rozmówcy WP relacjonują, że we środę pod Górnym Grodem widziano latający wzdłuż granicy mały białoruski śmigłowiec. - To zapowiada, że Białorusini będą dziś lub jutro pędzić grupy migrantów pod płot. Wszyscy to wiedzą. I my, i straż graniczna. Tamci się nie kryją - mówi mieszkaniec nadgranicznej miejscowości. - Cicho!... Słyszy pan? Biją w płot - ścisza głos. Po chwili wraca do rozmowy.