Śmierć żołnierza. Generał wskazuje winnych. "Kłamstwo goni kłamstwo"

- To jest moja opinia, nie wiem, może ja nie wszystko wiem. Chciałbym wiedzieć, dlaczego żołnierz nie został zabezpieczony właściwie medycznie, bo moim zdaniem jest to jakieś zaniedbanie, które też trzeba by było wyjaśnić, bo dla mnie to jest niezrozumiałe. Znam gorsze przypadki i żołnierze z tego wychodzili - komentuje były dowódca Wojsk Lądowych.