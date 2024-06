"Morale poniżej dna". Wojskowi ostro o tym, co stało się na granicy

Były szef GROM dodaje, że żołnierze prawdopodobnie działali nie tyle w obawie o swoje życie, co nie chcieli dopuścić do rozbrojenia przed tłum. - Kiedy naciera tłum, to pierwsze, co robi, to rozbraja żołnierza. Jeżeli tobie odbiorą broń i z tej broni ktoś zginie, to ty masz odpowiedzialność prawną. Wybrali najlepsze rozwiązanie w sytuacji, kiedy nie zostali odpowiednio wyposażeni i wyszkoleni - podkreśla ekspert.