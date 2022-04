Zwrot Turcji na Zachód. Wojna wpływa na politykę Ankary

Ankara porzuciła także agresywną retorykę względem sąsiadów i normalizuje z nimi stosunki, powracając tym samym do polityki "zero problemów". Jednakże uzależnienie od Rosji jest ciągle na tyle duże, że turecki rząd nie może pozwolić sobie na dołączenie do sankcji. Ankara próbuje teraz naprawić relacje z Zachodem, co ma przynieść poprawę sytuacji ekonomicznej.