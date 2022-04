Grecja odmawia Ukrainie. "Więcej broni nie będzie"

- Nie ma mowy o osłabieniu jakiejkolwiek części naszego systemu obronnego, zwłaszcza na wyspach, po to, by zabrać stamtąd uzbrojenie i wysłać je na Ukrainę. Wyraziliśmy to jasno zarówno kierownictwu politycznemu, jak i wojskowemu resortu i sądzę, że nic więcej na ten temat nie można powiedzieć - dodał Panajotopulos.