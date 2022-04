Grecja powiedziała "nie". Ateny nie pomogą Ukrainie

Publikacja zbiegła się z wystąpieniem Wołodymyra Zełenskiego w parlamencie greckim. Prezydent broniącego się przed rosyjską agresją kraju apelował do Greków o solidarność, tłumacząc, że Mariupol to "ukraińskie Termopile". Nawiązał do historii i słynnej bitwy, w której wojska greckie starły się z perskimi w sierpniu roku 480 p.n.e. na wąskim przesmyku Termopile. To starcie przeszło do historii jako symbol poświęcenia życia na polu bitwy.