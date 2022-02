"Die Welt": Grecja nowym liderem NATO

Zwiększenie wydatków. Zbliżenie z Francją

Wydarzenia z 2020 stały się punktem zwrotnym dla Greków. Premier Mitsotakis przedstawił wtedy projekt budżetu na 2021 rok zakładający zwiększenie wydatków na obronność do 2,5 mld euro, przeszło pięciokrotnie więcej niż w 2020 roku. W 2022 wydatki te mają wzrosnąć do nawet 3,5 mld euro. Wśród wydatków znajdują się nowe myśliwce produkcji francuskiej czy budowa nowych fregat - również konstrukcji francuskich. Nie chodzi jednak tylko o zakupy. Grecki rząd zawarł we wrześniu ubiegłego roku strategiczne porozumienie z Francją w sprawie ściślejszej współpracy w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa.