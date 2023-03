Zwiastuny wiosny. Jakie są oznaki końca zimy?

Początek wiosny jest nieodłącznie kojarzony z powrotem bocianów do Polski. Ptaki te zwykle przylatują do kraju w połowie marca - na niektóre z nich można jednak natknąć się już na początku miesiąca. Co ciekawe, bociany wcale nie są pierwszymi skrzydlatymi, które pojawiają się na wiosnę. Wcześniej wśród gałęzi drzew można spotkać skowronki. W lutym do Polski przylatują natomiast żurawie.