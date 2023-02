Krokusy w Tatrach 2023. Kiedy wysyp w Dolinie Chochołowskiej?

Fioletowe dywany kwiatów ściągają do Tatr tłumy turystów, którzy na własne oczy chcą zobaczyć wiosenne, barwne widowisko. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, najpopularniejszym miejscem do oglądania krokusów jest Polana Chochołowska. "To tam kwitnie ich najwięcej, bo nawet kilkanaście milionów".