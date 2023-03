Zmiana czasu 2023. W marcu przestawiamy zegarki

Temat zaprzestania zmiany czasu w 2023 r. powrócił również do polskiego parlamentu. Na początku roku posłanka Aleksandra Gajewska wystosowała w tej sprawie interpelację do premiera. Na pismo odpowiedziała wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska, wskazując, że zgodnie z obowiązującym prawem, zmiana czasu będzie obowiązywać co najmniej do 2026 roku.