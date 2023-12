Złote spadochrony ludzi premiera. Podwyżki dla zaufanych Morawieckiego

Do rady trafił w tym roku również Kazimierz Kujda, jednym z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, były prezes spółki Srebrna (najważniejszego podmiotu w biznesowym mini holdingu stworzonym przez Kaczyńskiego), a potem trzykrotnie prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2019 r. podał się do dymisji, gdy wyszło na jaw, że w czasach PRL został zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie "Ryszard". Przed odejściem z NFOŚiGW Kujda zarabiał ponad 30 tys. zł miesięcznie. Teraz, w radzie BGK, dorabia co miesiąc do emerytury kilka tysięcy złotych.