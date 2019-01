Zima wróciła. Wichura i trudne warunki na drogach

Na północy wichura, zacinający deszcz i chwytający przymrozek, a na południu śnieg - od rana trudne warunki pogodowe panują na drogach całej Polski. Synoptycy ostrzegają, że wiać będzie też w środkowej Polsce, a z północy idzie duże ochłodzenie.

W środę po południu śnieg sypać będzie niemal w całej Polsce (Twitter.com/Windy.com/screen)

Na południu Małopolski biało na drogach krajowych, a trudno jeździ się też na Podhalu i już teraz wolniejszy ruch na zakopiance - podaje RMF FM. Na trasach Podkarpacia i w Świętokrzyskiem na wielu drogach leży błoto pośniegowe. Służby informują, że do akcji skierowano wszystkie dostępne pługopiaskarki.

Niebezpiecznie jest też w Śląskiem, gdzie miejscami leży cienka warstwa śniegu. Wcześniej padał tam deszcz, więc drogi są śliskie.

Z kolei na północy i w środkowej części Polski kierowcy muszą uważać też na wiatr, który nad samym morzem w porywach sięga prędkości 100 km/h. Najsilniej na Bałtyku wiać ma w środowe południe, a synoptycy przewidują nawet 115 km/h.

Do tej pory skutki wichury odczuli przede wszystkim mieszkańcy województw. północnych, ale w środę potężne podmuchy (do 75 km/h) odczuwalne będą także w głębi Polski.

Do tej pory z powodu wiatru strażacy interweniowali już ponad 300 razy. Rano m. in. usuwali powalone drzewo na Spacerowej w Gdańsku. Bez prądu jest ponad 3 tys. osób w powiecie nowodworskim i w Gdyni.

Na Żuławach i w portach ogłoszono alarm związany z możliwością tzw. cofki, czyli wpychania przez wiatr wód morskich do rzek. Na Bałtyku sztorm o sile do 10 stopni w skali Beauforta. Wszystkie jednostki schroniły się w portach. Dla dwóch województw - pomorskiego i zachodniopomorskiego - wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wzrostem poziomów morza powyżej stanów alarmowych

Groźnie jest też w górach. Porywy wiatru na Śnieżce osiągają 140/h - podały służby Karkonoskiego Parku Narodowego.

Ponad 250 interwencji strażackich

Ostrzeżenia IMGW 2. stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 2. stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami śnieżnymi w południowych częściach województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego. Z kolei mieszkańcy Pomorza muszą uważać na silny wiatr.

W województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, lubelskim i części województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego obowiązuje ostrzeżenie 1. stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia 2. stopnia dotyczą powiatów nadmorskich.

Śnieg do czwartku przez "Zeetje"

Od wtorku pogodę w Polsce kształtuje głęboki i rozległy ośrodek niskiego ciśnienia o nazwie "Zeetje", który znad Finlandii przemieszcza się nad kraje bałtyckie. Niżowi towarzyszą fronty atmosferyczne, które z północnego-zachodu i północy przemieszają na południe Polski.

Fronty niosą opady, a za nimi napływa chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. W środę w ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą maksymalnie 1-3 st. C. Chłodniej będzie w pasie przedgórza (od Sudetów przez Beskidy i Tatry po Bieszczady) od -3 do 0 st. C.

We wschodniej i południowej Polsce (od Zatoki Gdańskiej, Warmii, Mazur i Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę i Świętokrzyskie oraz od Podkarpacia przez Małopolskę i Śląsk po Opolszczyznę i Dolny Śląsk) opady śniegu będą nieco intensywniejsze - tutaj przez cały dzień spadnie od 2 do 5 cm śniegu. Jeszcze intensywniej śnieg popada w górach i na przedgórzu (od Sudetów po Bieszczady), tutaj spadnie od 8 do 15 cm.

Uważajmy, bo w całym kraju na drogach będzie bardzo ślisko. Porywisty wiatr obniżał będzie temperaturę odczuwalną i potęgował odczucie chłodu i powodował będzie lokalne zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzegają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy Biura Prognoz Cumulus.

Śnieg jeszcze mocniej sypać będzie w nocy i w czwartek.

Ile to potrwa?

Niestety zimowe natarcie na początku roku potrwa kilka dni. Dopiero w sobotę prawie w całym kraju (za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców) zrobi się cieplej i temperatura wzrośnie do 1-3 st. C na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie kraju. Wciąż jednak porywisty wiatr (do 35-60 km/h) obniżał będzie temperaturę odczuwalną, a podczas intensywniejszych opadów śniegu powodował będzie lokalne zawieje i zamiecie śnieżne.

Z prognoz długoterminowych wynika, że - po cieplejszym weekendzie - w przyszłym tygodniu znów zima da nam o sobie znać.