Nadciąga Zeetje. IMGW ostrzega przed wichurami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem dla sześciu województw. Lokalnie porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet 95 km/h. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać także w środę: mogą pojawić się zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek nieco mocniej popada deszcz w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, na Warmii, Mazurach, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu, gdzie lokalnie spadnie do 4 – 6 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Natomiast w Karkonoszach, Beskidach i w Tatrach spadnie od 3 do 5 centymetrów śniegu.

W nocy z wtorku na środę nieco intensywniejszych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu należy się spodziewać całym kraju - wysokość opadu (mieszanego) wyniesie od 3 do 6 mm. W Sudetach i Bieszczadach oraz na ich przedgórzu spadnie od 3 do 5 centymetrów śniegu, a na Żywiecczyźnie, Podhalu i Nowosądecczyźnie oraz w Beskidach i w Tatrach nawet do 13 centymetrów „białego puchu”.

W środę mocniej popada śnieg we wschodniej i południowej Polsce (od Warmii, Mazur i Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę i Świętokrzyskie oraz od Podkarpacia przez Małopolskę i Śląsk po Opolszczyznę i Dolny Śląsk). Spaść może tam przez cały dzień od 2 do 4 centymetrów śniegu. Mocniej popada w górach i na przedgórzu (od Sudetów po Bieszczady), tam spadnie od 4 do 10 centymetrów śniegu.

W związku z dużym gradientem barycznym w tym okresie (do jutra, do wieczora) w całym kraju powieje porywisty wiatr, w porywach do 50 – 75 km/h, w pasie wybrzeża porywy do 80 – 90 km/h, a w wysoko w górach porywy mogą nawet przekraczać 100 km/h.

Na Bałtyku sztorm - od 8 do 10 stopni w skali Beauforta.