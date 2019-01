Huragan Alfrida pustoszy Szwecję. Tysiące domów bez prądu

Przechodzący nad Szwecją huragan Alfrida pozbawił dostępu do energii elektrycznej co najmniej 100 tysięcy gospodarstw domowych. Nie ma informacji o poszkodowanych w wyniku działania żywiołu.

Najbardziej dotknięta kataklizmem jest południowa i centralna część kraju, a także wyspy na Morzu Bałtyckim. Porywisty wiatr powalił wiele drzew i uszkodził linie elektryczne. Żywioł spowodował duże utrudnienia w ruchu, które dotyczą również kursowania promów. Ze względu na sztorm na Bałtyku, którego siła przewyższa 10 stopni w skali Beauforta, zawieszono kilka połączeń promowych, w tym do Danii i fińskich Wysp Alandzkich, a także do Polski - nie kursuje m.in. prom z Karlskrony do Gdyni.