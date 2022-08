Zero wakacji. PO chce wykorzystać nieobecność Kaczyńskiego

Kampania na całego

- Politycy Koalicji Obywatelskiej nie mają żadnego zakazu wyjazdów na wakacje, ale sami wewnętrznie czujemy, że jeśli ktoś chce wziąć urlop, to musi być skrócony do minimum. Właściwie tylko po to, by naładować akumulatory - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską Dariusz Joński. Jak tłumaczy, "tu nie ma dnia do stracenia".