Zełenski pozbywa się wszystkich bez wyjątku. To ma dać "efekt mrożący"

Korupcja wojenna w Ukrainie

Jak mówi nam gen. Bogusław Pacek, korupcja nadal jest dużym problemem w Ukrainie. - Ostatnio powstał jej nowy rodzaj, który nazywam korupcją wojenną. To trochę temat tabu, ale związany ze sprzedażą broni i uzbrojenia. Niestety nie zawsze ona trafia w te ręce, w które powinna. Ale to, co najważniejsze, to korupcja związana z uchylaniem się od wojska - mówi gen. Pacek.