Zełenski o chorobie Putina. "To znacznie poważniejsze dolegliwości"

- Jest to prawdziwa choroba, która rodzi zagrożenie dla naszego państwa. Jeśli chodzi natomiast o pozostałe pogłoski (dotyczące dolegliwości zdrowotnych Putina - red.), to uważam je za plotki i nie interesuję się tym (...). Nie wiem, co dzieje się z Putinem - podkreślił Zełenski.