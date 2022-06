Witalij Kliczko z mocnym apelem do NATO. "Obudźcie się, bo będziecie następni"

Mer Kijowa Witalij Kliczko, zaapelował w Madrycie do zachodnich sojuszników z NATO, by zapewnili Ukrainie wszystko, czego potrzeba do zatrzymania wojny i pokonania armii Putina. Jego zdaniem NATO i Zachód do tej pory nie zrobiły wystarczająco dużo, by zakończyć ukraiński konflikt z Rosją. Mer Kijowa zaznaczył również, że bez konkretnych zmian każdy z nas może być następnym celem Moskwy. - Obudźcie się, bo będziecie następni - apelował przed kamerą. - Kryzys żywnościowy? To dopiero początek. Kryzys ekonomiczny? Jeśli nie zostanie powstrzymany teraz, dotknie nas wszystkich - ostrzegał. Wraz w Witalijem Kliczko do stolicy Hiszpanii udał się jego brat, Władimir. Obaj panowie nie mają w planach spotkania się z prezydentem USA Joe Bidenem, który uczestniczy w szczycie NATO. Wpływ na to miał pomysł Amerykanów, którzy zasugerowali, że Ukraina mogłaby zakończyć szybciej wojnę, poświęcając część swojego terytorium na rzecz Rosji.