Wizyta Zełenskiego i Bidena. Gen. Skrzypczak o roli Polski

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" nie tylko Joe Biden, ale również Wołodymyr Zełenski może w przyszłym tygodniu odwiedzić Polskę. Miejscem spotkania może być Warszawa lub Rzeszów. - Polska jest dobrym miejscem do spotkania tych trzech przywódców: Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Polski. Co się wydarzy? Wydaje się, że Biden przywiezie kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy oraz uwiarygodni to, co robi Polska dla Ukrainy. Jego obecność wskaże, że Polska jest liderem w pomocy Ukrainie w tej części Europy. Jego obecność przetnie dywagacje wśród przywódców europejskich w kwestii pomocy Ukrainie. Za dużo licytacji ma miejsce, a pomoc jest iluzoryczna. Ukraina potrzebuje nowoczesnych systemów walki, a to, co dostaje, to na razie kroplówka - komentował w programie "Newsroom WP" gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Czy Ukraina może liczyć na myśliwce od sojuszników? - Atmosfera jest coraz lepsza. Rozmowy w Paryżu świadczą o tym, że jest coraz bliżej tej decyzji. Wydaje się, że Biden ma potencjał, by przekazać Ukrainie samoloty F16, których Stany Zjednoczone mają dużo - dodał.