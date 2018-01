Zdradzamy kulisy rekonstrukcji. Nocny telefon Kaczyńskiego

Telenowela pt. "Rekonstrukcja rządu" dobiegła już końca. Teraz pojawiają się informacje, dotyczące jej kulis. Co zrobił w tej sprawie Kaczyński? Padły ponoć tylko trzy słowa. One przesądziły.

Pojawiły się za to nowe nazwiska. Waszczykowskiego na stanowisku szefa MSZ zastąpił Jacek Czaputowicz, a Błaszczaka - Joachim Brudziński , który stanął na czele MSWiA . Ministrem zdrowia jest teraz Łukasz Szumowski, ministrem inwestycji i rozwoju - Jerzy Kwieciński, ministrem przedsiębiorczości i technologii - Jadwiga Emilewicz, a ministrem finansów - Teresa Czerwińska.

Adamczyk, Błaszczak i Kowalczyk pozostali w rządzie, ale będą kierować innymi resortami niż do tej pory. Andrzejowi Adamczykowi od teraz podlega Ministerstwo Infrastruktury, Mariuszowi Błaszczakowi - MON, a Henrykowi Kowalczykowi - Ministerstwo Środowiska.

"Odwołanie Macierewicza to szok"

Najwięcej emocji wzbudziło z pewnością odwołanie Antoniego Macierewicza. Wiele osób do końca przekonywało, że jego wymiana jest niemożliwa.

Ważny polityk PiS mówił "Faktowi", że dla wielu ludzi w PiS to szok. - Szeregowi posłowie nie wierzyli w odwołanie Macierewicza - dodał.

Tymczasem, jak twierdzi jeden z członków rządu, decyzja zapadła w poniedziałek wieczorem. - Macierewicz po raz chyba nie wiem który był pewien, że nikt mu nic nie zrobi. Nic więc dziwnego, że dziennikarze powiązani z szefem MON praktycznie do samego końca, jeszcze wczoraj ok. 11, przekonywali, że dymisja to wymysł wrogów ich idola - mówił.