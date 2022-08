Zatruta Odra. "Przyczyny nie są naturalne, ale spowodowane przez człowieka"

Trwa wyjaśnianie katastrofy ekologicznej na Odrze. Ostatnie badania sugerują, że do masowego śnięcia ryb mogły doprowadzić tzw. złote algi. Tyle że te kwitną w mocno zasolonej wodzie. Dlatego kluczowe jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, co doprowadziło do wysokiego zasolenia wody. "Nawet jeśli to podejrzenie się potwierdzi, to nie jest to zjawisko naturalne, ale zdecydowanie problem spowodowany przez człowieka" - twierdzą eksperci z Instytutu Ekologii Słodkowodnej i Rybactwa Śródlądowego Leibniza (IGB) w Berlinie