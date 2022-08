Już nie tylko Odra. "Nie wierzcie, że to się skończy"

Kostrzyn nad Odrą. Wojewoda cieszył się z kaczek. Ryb nie ma

Przypomnijmy, że z dobrymi informacjami wystąpił w mediach wojewoda lubuski Władysław Dajczak. We wtorek poinformował o oczyszczeniu 70 proc. Odry w tym województwie. Przekazał, że przepłynął z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej 10-kilometrowy odcinek z Cigacic do Nietkowa. - To, co zobaczyłem, jest budujące. Na tym odcinku nie znaleźliśmy ani jednej śniętej ryby, które czy to w nurcie Odry, czy w główkach, zatokach by pływała. Poza tym spotykaliśmy pływające kaczki, łabędzie, kormorany. To jest naprawdę dobra informacja - mówił Dajczak.