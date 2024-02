Zapytali o nieistniejący lek dla psów. Kompromitacja posłów

Dziennikarze "Dziennika Gazety Prawnej" obnażyli kulawy mechanizm powstawania interpelacji poselskich. W tekście Marka Mikołajczyka i Anny Wittenberg czytamy, że grupa szesnaściorga posłów Polski 2050 złożyła wspólną interpelację do ministra rolnictwa, w której pytają o wpisanie leku viskyren na listę weterynaryjnych medykamentów, w celu leczenia zaćmy u psów rasy shiba. Argumentują to, twierdząc że hodowcy muszą jeździć po lek do Ukrainy, w której jest on legalny