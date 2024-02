Pawłowska będzie w koalicji rządzącej? Nieoczekiwane informacje

W marcu 2021 opuściła klub i partię Wiosna, przechodząc do Porozumienia Jarosława Gowina i zostając posłanką niezrzeszoną. Do przejścia doszło tuż po powstaniu Nowej Lewicy. Po przejściu do partii Gowina z jej zdjęcia profilowego znikła czerwona błyskawica - symbol Strajku Kobiet. We wrześniu 2021 opuściła Porozumienie i kolejnego dnia poinformowała o przystąpieniu do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, zostając następnie członkinią tej partii.