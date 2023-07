Posłanka PiS z darmową reklamą na billboardach. Płaci premier

Pawłowska oficjalnie "ambasadorką" projektu

Kiedy pytam Marcina Drozda o wybór ambasadorki projektu, odsyła do rzecznika stowarzyszenia Jędrzeja Halerza. To były pracownik biura poselskiego Moniki Pawłowskiej, który zrezygnował z tej funkcji w lipcu 2021 roku. Z wpisów w mediach społecznościowych wynika jednak, że nadal blisko ze sobą współpracują. 1 lipca pozowali do zdjęcia z Zenkiem Martyniukiem, który przyjechał wystąpić na Dniach Włodawy. Na opublikowanym w styczniu zdjęciu są na morsowaniu, w grudniu 2022 na wyjeździe do Zakopanego, a w listopadzie na meczu Motoru Lublin.