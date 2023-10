Wyniki wyborów. W okręgu nr 7 PiS zdobyło ponad 50 proc. poparcia, ale Pawłowska poza Sejmem

Pawłowska to jedna z najbardziej kontrowersyjnych posłanek ostatniej kadencji. Przed czterema laty dostała się do Sejmu z list SLD, jako przedstawicielka Wiosny. W 2021 roku zmieniła jednak barwy i przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina, a niedługo potem doszło do kolejnego transferu, do PiS.