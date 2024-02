Szef MSZ Litwy: Sprawy nie układają się dobrze

Pesymizm i wątpliwości co do roli USA w obronie Europy, to - według agencji Bloomberg - dominujące nastroje wśród uczestników zakończonej w niedzielę Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Swój ponury nastrój wytłumaczył dosadnie w poście na platformie X szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis. "Sprawy nie układają się dobrze" - napisał.